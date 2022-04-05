Melikgazi 18 ton aspir tohumunu çiftçiye dağıttı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile işbirliği içinde çiftçilere 18 ton aspir tohumunu dağıttıklarını söyledi.

Anadolu'nun verimli toprakları ile ülke ekonomisine ve çiftçilere destek sağlamak için çalıştıklarını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, “Bugün tarımla ilgili süreci herkes yakından takip ediyor. Bir ülkenin önem vermesi gereken bir kaç konu var. Ülkenin geleceği ile ilgili bunlardan en önemlisi savunma sanayidir. Şu anda Türkiye'nin savunma sanayinde yakalamış olduğu başarıyı bütün dünya takdirde izliyor. Aynı zamanlarda tarımda bir savunma sanayi kadar önemlidir. Çünkü şu anda yediğimiz gıdalar aslında insan psikolojisini ve tabiatını etkileyen en önemli etkenler. Dolayısıyla tarıma yapılacak yatırım çok önemli, çünkü sağlığı etkiliyor. Bugün özellikle endüstriyel gıdaların birçoğu maalesef insan sağlığına zarar verecek hale gelmiş durumda. Dolayısıyla Türkiye'nin savunma sanayine verdiği önem kadar tarım ve hayvancılığa önem vermesi çok önemli. Sadece kendi kendimize de yeterli değil aynı zamanda da dış ülkelere de pazarlama yapmamız lazım. Kayseri'de tarım için büyük bir şansımız var. Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürümüz Sayın Mustafa Şahin Kayseri’de çok başarılı işler yapıyor. Allah razı olsun kendisinden. Bizleri de tarımla ilgili teşvik ediyor. Biz belediyemiz bünyesinde Kırsal Hizmetler Müdürlüğü kurduk. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi korusun. Bize destek olan il müdürlüğümüze ve ziraat odamıza teşekkür ederim. Çiftçilerimiz bir talepleri olduğunda bizi bilgilendirsin. Dağıttığımız yağ bitkisi olan aspir tohumlarının hayırlı bereketli olmasını dilerim” dedi.

Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Sayın Mustafa Şahin ise, “Mustafa Palancıoğlu Başkanımıza çiftçimizin yanında olduğu için çok teşekkür ederim. 2022 yılında Kayseri’de aspir üretiminde rekor kırmak istiyoruz. Üretimi artırdığımız gibi tüketimi ve israfı da azaltmamız lazım. Çiftçilerimize yeni tohumlarının hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.

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