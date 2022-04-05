Güven timlerinden dilencilere denetim

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince kağıt toplayan ve dilencilik yapan şahıslar denetlendi.

Edinilen bilgiye göre Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı güven timleri Kazancılar Çarşısı ve Bankalar Caddesi'nde kağıt toplayan ve dilencilik yapan şahıslar üzerine denetim yaptı. Ekiplerce yapılan uygulamada 4 şahıs hakkında tutanak tutulurken ele geçen malzemeler belediye ekiplerine teslim edildi.

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