Uyuşturucu taciri baba ve oğlu yakalandı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen baba ve oğlu yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Y.S. ve N.C.S. isimli 2 şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinildi. Harekete geçen ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şahsın baba ve oğul oldukları anlaşılırken, yapılan aramalarda da çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve 2 adet ruhsatsız tabanca bulundu.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, Y.S. ve N.C.S. de gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

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