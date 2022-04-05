Kayseri’de bin 867 araca ceza yazıldı

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin 131 Mart tarihleri arasında yaptıkları çalışmalarda bin 867 araca ceza yazıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 38 bin 254 araç kontrol edildi. Kontrollerde eksikliği görülen bin 867 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edilirken, alkollü araç kullanmaktan ve 100 ceza puanını doldurmaktan 269 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu, 508 araç çeşitli suçlardan trafikten men edildi.

Ayrıca faaliyet dönemi içerisinde 183’ü yaralamalı, 293’ü maddi hasarlı olmak üzere toplam 476 trafik kazası meydana gelirken, azalarda 236 kişi yaralandı.

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