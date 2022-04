Kayserisporlu futbolcu Ramazan Civelek: Çalışmalarımızın karşılığını aldığımızı düşünmüyorum

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) Spor Toto Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'un futbolcusu Ramazan Civelek, bugün yapılan antrenman öncesi yaptığı açıklamada, "5 haftadır kötü bir gidişatımız var. Çalışmalarımızın karşılığını aldığımızı düşünmüyorum" dedi.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 32'nci haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular pas çalışması yaptı. Sakatlığı bulunan Bernard Mensah takımdan ayrı çalıştı. Bertolacci ve Miguel Cardoso düz koşu yaptı.

Antrenmandan öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Yukatel Kayserisporlu futbolcu Ramazan Civelek, "5 haftadır kötü bir gidişatımız var. Çalışmalarımızın karşılığını aldığımızı düşünmüyorum. 38 puanda kaldık. İstemediğimiz bir şekilde. Göztepe ile karşılaşacağız. Onların sahasında oynayacağız. İyi bir taraftara sahipler. İzmir´e kazanmak için gideceğiz. Bir an önce kazanıp alt sıralarla bağlantımızı koparmak istiyoruz. Alt sıralarla bağlantıyı koparıp, kupaya odaklanmak istiyoruz" diye konuştu.

MARIO GAVRANOVIC: SADECE GÖZTEPE MAÇINA KONSANTRE OLDUM

Kayserispor'un golcü ismi Mario Gavranovic, Göztepe maçının kendileri açısından çok önemli olduğunu kaydederek, "Belli bir süredir, negatif bir durumun içerisindeyiz. Son oynadığımız maçlar bizim için iyi değildi. Bundan önceki maçlarda hep öne geçmeyi bilmiştik ancak skoru korumayı başaramadık. Umarım önümüzdeki maçta bu durumu tersine çevirebiliriz. Her şeyden önce önümüzdeki maçta agresifliğimizi göstererek planımız dahilinde mücadeleyi ortaya koymamız gerekiyor. Sonucunda da istediğimiz puanları almak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

