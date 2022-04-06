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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserililer, Başkan Büyükkılıç'ı bağrına basıyor

İHA

Kayserililer, Başkan Büyükkılıç'ı bağrına basıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan ayında her teravih namazını farklı bir camide kılarken, teravih sonrası vatandaşlarla buluşup, varsa sorunları ve taleplerini yerinde dinliyor, Kayserililer de Başkan Büyükkılıç’ı bağrına basıyor.
Gece gündüz demeden görevini sürdüren, yerel yönetim hizmetlerinin yanı sıra gönül belediyeciliği ve sosyal belediyecilikle vatandaşların gönlüne dokunan, bulduğu her fırsatta hemşerileri ile biraya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, on bir ayın sultan Ramazanı Şerif’te de vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

İFTAR ÖNCESİ ESNAF ZİYARETİ
Birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içerisinde tüm Kayserilileri kucaklayan Büyükkılıç, dün iftar öncesi Camii Kebir esnafını ziyaret edip, hayırlı işler temennisinde bulundu.
İftar sonrası Başkan Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile birlikte teravih namazını Hacı Ahmet Zeki Yurttaş Camii’nde kılarken, namaz sonrası Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından cami cemaatine, halka tatlı ikram edildi.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A YOĞUN İLGİ
Sonrasında Köşk Sosyete’de gerçekleşen Ahmet Özhan konserine katılan Büyükkılıç, Ramazan ayının maneviyatını vatandaşlarla birlikte yaşadı. Başkan Büyükkılıç, program sonunda sanatçı Özhan’a çiçek takdim ederek, tüm Kayserililerin Ramazan ayını tebrik etti.
Kayserililerin bağrına bastığı Büyükkılıç, gece boyunca parkta ve kafelerde oturan gençlerle sohbet etti, bol bol hem özçekim yaptı, hem de hatıra fotoğrafı çektirdi.
Başta çocuklar ve gençler tarafından olmak üzere yoğun ilgi gösterilen Başkan Büyükkılıç, “Mübarek Ramazan ayında Rabbim tüm Kayserili hemşerilerimizin işlerini rast getirsin, birlik duygumuzu daha da güçlendirsin inşallah. Vatandaşlarımızın bizlere göstermiş oldukları sevgi, ilgi ve alakadan dolayı çok teşekkür ederim. Allah bu güzellikleri elimizden almasın” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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