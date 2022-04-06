Kayseri’de şehit polisler dualarla anıldı

Nisa'nın beyin ölümünde ihmal iddiası! O an kamerada! Böyle terk etti!

410 Nisan Polis Haftası ve Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 177. yılı dolayısıyla Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından anma programı düzenlendi.



Polis Şehitliği’nde düzenlenen programa, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, protokol üyeleri, polis memurları ve şehit aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunması ile başlayan programda, şehitler için Kur’anı Kerim tilaveti yapıldı.

Duanın ardından protokol tarafından şehit mezarlarına karanfil bırakılırken, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk de şehit aileleri ile sohbet edip isteklerini dinledi.

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