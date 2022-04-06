Sultan Sazlığı Milli Parkı'ndaki yangın 10 saatte söndürüldü

KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda dün gece çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 10 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü.
Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçeleri sınırlarında kalan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda, dün saat 23.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, sazlığın büyük bölümünü sararken, ihbarla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Müdahale gece boyu sürerken, yangın, ekiplerin 10 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri
2022-04-06 13:40:22
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