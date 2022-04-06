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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekden Koleji'ne 80 madalya

İHA

Tekden Koleji'ne 80 madalya

'Lider şahsiyetler yetiştirme' gayesinde olan Tekden Eğitim Kurumları, akademik başarılarını yetenek alanındaki başarılarla taçlandırmaya devam ediyor.

Tekden Koleji öğrencileri, eğitimdeki başarılarının yanı sıra sporda da elde ettikleri başarılar ile göğüs kabartıyor. Girdikleri spor yarışmalarında derece elde eden öğrenciler de, okul yönetimin tarafından ödüllendirildi. Başarılı öğrencilerin ödüllerini veren Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, başarılarının devam diledi. Tekden'li öğrencilerin aldıkları dereceler şu şekilde:
"Küçük Kızlar Futsal Takımı Kayseri il birinciliği, Küçük Erkekler Futsal Takımı Kayseri il birinciliği, Küçük Erkekler Yüzme Takımı Kayseri il birinciliği, Akıl Oyunları Kayseri il birinciliği, Karate Bölge Yarışması'nda üçüncülük ve Türkiye finallerine katılım, Satranç 12 yaş ve 12 yaş altında Kayseri il birinciliği, Yüzme Modern de ferdi dereceler, Kırıkkale Bölge yüzme yarışmasında birincilik ve Küçük Kızlar Yüzme takımı Kayseri İl üçüncülüğü."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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