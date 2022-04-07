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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir KAYMEK, 13 bin kişiye hizmet veriyor

İHA

Büyükşehir KAYMEK, 13 bin kişiye hizmet veriyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, KAYMEK A.Ş. eğitim ağını günden güne zenginleştirerek şehir merkezinde ve tüm ilçelerde 11 farklı birimiyle, 39 tesiste çalışmalarını sürdürürken, 20212022 Eğitim Öğretim Yılı’nın ikinci döneminde 13 bin 73 öğrenci ve kursiyere eğitim hizmeti veriyor.

Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tüm vatandaşların kişisel gelişimleri ve eğitim, kurs, sanat etkinlikleri gibi birçok faaliyetten yararlanmaları için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu çerçevede Kayseri’de mesleki kurs ve eğitimlerin öncü, 7’den 70’e herkese hitap eden kursları ve sosyal sorumluluk projeleriyle bireylere en iyi eğitimi sunmayı ilke edinen Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) gerçekleştirdiği faaliyetlerle vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Sanat ve Mesleki Eğitim Kurs Merkezleri’nde sanatsal, mesleki ve kişisel gelişim kursları veren KAYMEK, Gençlik Merkezleri’nde sınav hazırlık kursları, akademik ders takviyeleri, değerler eğitimi, akıl oyunları ve kulüp faaliyetleri gerçekleştiriyor. İlçe Sosyal Yaşam Merkezleri’nde bulunduğu yörenin ihtiyaçlarına göre sanatsal, mesleki ve kişisel gelişim kursları ile öğrencilere yönelik sınav hazırlık kursları ve akademik ders takviyeleri yapan KAYMEK, UZEM’de uzaktan eğitim ile sanatsal, mesleki ve kişisel gelişim kursları ile sınav hazırlık kursları düzenliyor. KAYMEK, düzenlediği eğitim faaliyetlerinin yanı sıra geniş bir hizmet yelpazesiyle Kayserililerin hayatına renk katıyor.

13 BİN ÖĞRENCİ VE KURSİYERİN EĞİTİMLERİ SÜRÜYOR
İnsan odaklı hizmetlerine hız kesmeden devam KAYMEK, 20212022 Eğitim Öğretim Yılı’nın ikinci döneminde Gençlik Merkezleri, Sanat ve Mesleki Eğitim Kurs Merkezleri, İlçe Sosyal Yaşam Merkezleri ve UZEM ile toplam 13 bin 73 öğrenci ve kursiyere eğitim hizmeti veriyor. KAYMEK, eğitim hizmetlerinin yanında sergiler, seminerler, atölyeler gibi daha birçok etkinlikle her yıl yüz binlerce insanın gönlüne dokunmaya devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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