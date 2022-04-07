Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Nisa ile ilgili ihmal iddiası

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tır, kamyonet ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Kocasinan Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, 58 DL 546 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde seyreden 38 H 0325 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kaza anında arkada seyreden 38 GD 014 plakalı tırda duramayarak hafif ticari araca çarptı. 2 kişinin yaralandığı kazada, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.