OSB yönetiminden Başkan Yalçın’a ziyaret

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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a ziyarette bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette OSB Başkanı Yunus İmamoğlu’na yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti. Ziyarette konuşan OSB Başkanı İmamoğlu, göreve gelmesinin ardından Başkan Yalçın’ın yaptığı hayırlı olsun ziyaretine karşılık iadeyi ziyarette bulunduklarını belirtti.

Başkan Yalçın’ın çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyleyen OSB Başkanı İmamoğlu, Talas’ta başarılı çalışmalara imza atıldığını kaydetti. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyarette Başkan Yalçın da Kayseri sanayisinin önemine dikkat çekti ve Başkan İmamoğlu ile ekibine başarılar diledi.

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