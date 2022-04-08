Göztepe ile Kayserispor 16. kez karşılaşacak

Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile Kayserispor karşılaşacak. İki ekip 16.kez birbirine üstünlük kurmak için mücadele verecek.

Göztepe ile Kayserispor bugüne kadar Süper Lig'de 15 defa karşılaştı. Bu maçlarda Kayserispor 4 kez Göztepe 4 kez kazanırken, 7 maç da berabere bitti. Kayseri'deki maçlarda Kayserispor, İzmir'deki maçlarda Göztepe'nin üstünlüğü bulunuyor. Ligin ilk yarısında Kayseri’de oynanan karşılaşma 11’lik eşitlikle bitmişti. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 15 maçta 30 gol atıldı. Kayserispor bu maçlarda 13 gol atarken, Göztepe ise 17 gol attı.

İki takım arasında Süper Lig'de oynanan maçlar ve sonuçları ise şu şekilde:

1973/1974 KayserisporGöztepe 00

1973/1974 GöztepeKayserispor 10

1974/1975 GöztepeKayserispor 10

1974/1975 KayserisporGöztepe 11

1979/1980 GöztepeKayserispor 11

1979/1980 KayserisporGöztepe 32

2017/2018 KayserisporGöztepe 10

2017/2018 GöztepeKayserispor 11

2018/2019 GöztepeKayserispor 20

2018/2019 KayserisporGöztepe 21

2019/2020 GöztepeKayserispor 40

2019/2020 KayserisporGöztepe 10

2020/2021 GöztepeKayserispor 11

20202021 KayserisporGöztepe 11

20212022 KayserisporGöztepe 11

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