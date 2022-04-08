Develi'nin en büyük parkı “Sağlık Park” için çalışmalar başlıyor

2020 yılında Develi Belediyesi’nin tek alanda yaptığı en büyük park olan Engelsiz Park’ın ardından bu sene içerisinde 9 bin 252 m2’lik alanda yapımı tamamlanması planlanan ilçenin en büyük parkı olacak Sağlık Park için çalışmalar başlıyor.

Hasan Şahan Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Meteoroloji Ölçüm İstasyonu ve Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği’nin bulunduğu alanın belediyeye tahsisinin ardından yapılacak ve tematik özellik taşıyacak olan Sağlık Park, ilçenin tamamına hitap edecek. Meteoroloji ölçüm aletlerinin kullanımının devam edeceği park sağlıklı yürüyüş yolu, spor alanı, koşu yolu, kamelyalar, 2 adet oyun alanı, çocuklar için şifalı bitkileri tanıyacakları bilmece duvarı, anneçocuk kafeteryası, kadınlara yönelik geleneksel el sanatları atölyesi, sergi alanı, açık hava sinema alanı, otopark ve yeşil alanlardan oluşacak.

Develinin en büyük parkı olacak Sağlık Parkı’nın Develi Belediyesi’nin vizyon projelerinden olduğunu ve Develi’nin çehresini değiştireceğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Birçok fonksiyonuyla hem yavrularımızın hem de annebabaların hoş vakit geçirip, günün stresini atacakları parkımız için bismillah dedik. En kısa sürede tamamlamayı planladığımız parkımızın şimdiden Develimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.