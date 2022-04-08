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Kayseri'de silahlı 'borç' kavgası: 4 yaralı

DHA

Kayseri'de silahlı 'borç' kavgası: 4 yaralı


Olcay DÜZGÜNGökay SANLI/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, Nakliyeciler Sitesi'nde iki grup arasında borç meselesinden çıkan kavgada tabancayla vurulan 4 kişi, yaralandı.
Olay, saat 09.30 sıralarında, Kocasinan ilçesi Anbar Mahallesi Nakliyeciler Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Tamer Tuna ile Cahit Alkan ve oğlu Cihat Alkan arasında borç nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Tuna, belinden çıkardığı tabancayla Cahit Alkan ile oğluna tabancayla ateş etti. Yaralanan Cihat Alkan ise tabancayla Tamer Tuna'yı vurdu. Kavga sırasında yoldan geçen Kazım Yıldız ise seken kurşunların isabet etmesiyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, 4 yaralıyı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Gökay SANLI
2022-04-08 11:15:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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