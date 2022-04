Başkan Gülsoy: "Türk Polis Teşkilatımıza minettarız"

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Polis haftası münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Gülsoy, “Huzur ve güvenliğimizi sağlayabilmek için her türlü zorluğa göğüs geren cesur ve fedakar Türk Polis Teşkilatımızın 177. yılını ve Polis Haftası’nı kutluyor; görevleri başında şehit olan tüm polislerimizi rahmetle anıyorum.” dedi. Başkan Ömer Gülsoy, mesajından şunları söyledi;

"Türk polisimizin fedakar ve görev aşkıyla yaptığı çalışmaları halkımıza güven ve gurur vermektedir. Huzur, güven ve istikrar; gelişme ve kalkınma hedefine giden yolda duyulan en büyük ihtiyaçtır. Huzur ve güvenimizi 177 yıldır sağlayan da, kuşkusuz güvenlik güçlerimizdir, Türk Polis Teşkilatı’mızdır. Türk polis teşkilatı, suç ve suçluyla mücadelede cesaret nişanesi, Vatana, millete, bayrağa sevgide cevval bir sadakat timsali, masum ve mağdurları korumada asalet numunesidir. Türk Polis Teşkilatı’nın, tam 177 yıldır şan ve şerefle yürütülen bir görev ahlakını temsil ettiğini dile getiren Başkan Gülsoy, “Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin Ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak; huzur ve asayişi temin etmek, suç işlenmesini önlemek ve suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri bulunan ve bu görevleri başarıyla yerine getiren Polis Teşkilatımıza minnettarız. Bu duygu ve düşüncelerle her türlü zorluğa göğüs gererek yapmış oldukları başarılı çalışmalar sayesinde, huzurlu ve güvenli bir şehirde rahatça yaşamamızı sağlayarak, bizleri gururlandıran Emniyet Teşkilatımıza teşekkür ediyor, tüm emniyet mensuplarımızın Polis Haftasını kutluyorum. Suç ile terörle mücadele uğruna görevi başında şehit düşen polislerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum. Tüm polis teşkilatımıza ve ailelerine sağlık, mutluluk ve esenlik dolu nice yıllar diliyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.