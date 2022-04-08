Bünyan protokolü öğrencileri ziyaret etti

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ve Kaymakam Turgut Gülen, Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 'Hamidiye'de Bayram Telaşı' programına katıldı.
'Hamidiye Makasıyla Hayata Dokunuyor' sloganıyla başlatılan etkinlikte kuaföre gidemeyen Bünyanlılar başta olmak üzere tüm herkese 830 Nisan arasında ücretsiz saç ve cilt bakımı yapan öğretmenler ve öğrencileri ziyaret eden Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ve Kaymakam Turgut Gülen, okulda Bünyan Belediyesi'nin desteğiyle yapımı tamamlanan konferans salonunda da incelemelerde bulundu.
Ziyaret sonrası açıklama yapan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, "Ramazan ayında yüreklere dokunarak hemşehrilerimizi mutlu eden bu anlamlı etkinlik için müdürümüze, öğretmenlerimize ve evlatlarımıza teşekkür ediyor, öğrenci ve öğretmenlerimizin her alanda sonuna kadar destekçileri olduğumuzu bildiriyorum'' ifadelerini kullandı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.