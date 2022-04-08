Kayseri'de 'sahte' dolarla alışveriş yapan şüpheliye gözaltı

Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, sahte dolarla alışveriş yaptığı belirlenen C.O. (37), gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği Güven Timi polisleri, kent merkezinde yaptığı kontrollerde durumundan şüphelendikleri C.O.'nun üzerini aradı. Yapılan üst aramasında 3 bin 50 sahte dolar ele geçirildi. Olayla ilgili yapılan araştırmada şüphelinin iki ayrı iş yerinden sahte 1150 dolar karşılığında alışveriş yaptığı belirlendi. Alışveriş yapılan dolarlara da el konuldu. Gözaltına alınan şüpheli, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2022-04-08 18:27:31
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