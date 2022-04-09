Kayseri'de gazeteci ile MHP'den istifa eden konuğu saldırıya uğradı



Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, yerel bir televizyon kanalında program yapan gazeteci Azim Deniz ile geçen günlerde MHP'den istifa eden Kocasinan Meclis üyesi iş insanı Sedat Kılınç, yumruklu saldırıya uğradı.

Ramazan ayı dolayısıyla Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesindeki yerel bir televizyon kanalının stüdyosunda düzenlenecek program öncesinde iddiaya göre, bir grup tarafından iş insanı Sedat Kılınç yumruklu saldırıya uğradı. Gazeteci Azim Deniz olayı ayırmaya çalışırken, grup tarafından darp edildi. İş insanı Kılınç, stüdyodan dışarı çıkarılarak, bir süre daha darp edildi. İhbar sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gazeteci Deniz ile iş insanı Kılınç kendi imkanlarıyla kentteki farklı hastanelere gitti. Tedavi altına alınan Azim Deniz taburcu edilirken, Kılınç'ın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan Kocasinan Meclis üyesi olan iş insanı Kılınç partisi MHP'den 2 gün önce istifa etmişti. Gazeteci Azim Deniz saldırıya uğradıktan sonra kendi televizyon kananlında yaptığı açıklamada, "Şu anda Deniz Postası Tv'de canlı yayında olacaktık. Kocasinan Belediyesi meclis üyesi Sedat Kılınç'ı burada misafir edecektik. 50 kişilik grup stüdyomuz bastı. Televizyon stüdyosu içinde beni darp ettiler. Sedat Kılınç'ı şiddetli bir şekilde darp ettiler" dedi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-04-09 00:58:52



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