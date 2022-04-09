Gazeteci ve konuğuna yumruklu saldırı

Kayseri’de canlı yayın öncesinde yumruklu saldırıya uğrayan gazeteci ve konuğu tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kentte gazetecilik yapan Azim Deniz ve konuğu iş insanı Sedat Kılınç, canlı yayın öncesinde bir grubun yumruklu saldırısına uğradı. Vücuduna aldıkları darbeler ile yaralanan Deniz ve Kılınç hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı.

Gazeteci Azim Deniz ve Sedat Kılınç tedavilerinin ardından hastaneden taburcu olurken, polis ekipleri olaya karışan şüpheli şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

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