Mimar Sinan doğduğu topraklarda anıldı

9 Nisan Mimar Sinan’ı Anma ve Mimarlar Günü dolayısıyla Mimar Sinan’ı Anma Etkinlikleri Programı düzenlendi. Programda Medeniyetin Dehası Mimar Sinan Kompozisyon Yarışması’nda dereceye girenlere ödülleri verilirken, Mimar Sinan Ara Güler Sergisi’nin açılışı yapıldı.

Kültürel mirasa sahip çıkma, koruma ve yaşatarak gelecek nesillere aktarma anlayışıyla çalışmalar yürüten Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Kayseri’nin bağrından çıkan ve bıraktığı eşsiz eserlerle Türk İslam mimarisine büyük bir hazine kazandıran Mimar Sinan’ın doğduğu Ağırnas Mahallesi’nde düzenlenen programa, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra önceki dönem AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, Hülya Nergis, İsmail Tamer, Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Murtaza Er, Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Sencer Erkman, Ağırnas Mahalle Muhtarı Muharrem Uzun ve vatandaşlar katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaptığı konuşmada, Ağırnas’ın ayrı bir yeri olduğunu belirterek, “Kadirşinas dostlarımıza, hemşehrilerimize, annelerimize ayrıca teşekkür ederken, burada şehitlerimizin değerini göz ardı edemeyiz. Kıymetli şehidimizin annesi babası da hemen yanı başımızda bizim ayrıca gururumuz. O açıdan Melikgazi’mizde, Ağırnas’ımızda bulunmaktan, bu güzel günde sizlerle birlikte olmaktan onur duyarken, şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize de sağlıklı, hayırlı uzun ömürler temenni ediyoruz” dedi.



"Her konuda mutlaka şehrimizi olumlu olarak paylaşmak için çırpınmalıyız"

Kayseri denilince akla Mimar Sinan’ın, Seyid Burhanettin Hazretleri’nin, Gevher Nesibe Sultan’ın, Hunat Hatun’un, Melikgazi Hazretleri’nin geldiğini belirten Başkan Büyükkılıç, “Mimar Sinan’ımızı anıyoruz. Makarrı Ulema Makarrı Evliya diye nitelendirilen alimler ve veliler şehri olarak bildiğimiz Kayseri’miz bütün bunların yanında bu mübarek günlerde de en çok anlamını taşıyan hayırseverler şehri olarak bilinir. Kayserimiz değerleri itibariyle saymakla bitmez. O açıdan aidiyet duygusu dediğimiz sahiplenme duygusuyla şehrimizi sahiplenmek, elbette ki mahallemizi sahiplenmek, ailemizi sahiplenmek bizim olmazsa olmazımız. Makarrı ulema dedik, âlimler şehri. Öyleyse 5 üniversitemizin olduğunu da paylaşalım. 80 bin civarında öğrenci olduğunu paylaşalım. Bunlar bizim için değerimiz. Öğrenciler bağlamında tercih edilen üniversiteler ve şehir olarak Kayserimizin ön sıralarda yer almasını sağlamak bizim olmazsa olmazımız olmalıdır. Çünkü bunu fazlasıyla hak ediyor. Her konuda mutlaka şehrimizi olumlu olarak paylaşmak için çırpınmalıyız” diye konuştu. Büyükkılıç gece demeden gündüz demeden milletvekiliyle, bakanıyla, sivil toplum teşkilatıyla, belediye başkanlarıyla el ele gönül gönüle bu şehri daha iyi noktaya taşımak için çırpındıklarını vurguladı.



"Mimar Sinan bizim gururumuz"

Mimar Sinan’ın hemşehrisi olarak ona layık olmak için gerekeni yapmanın önemine değinen Büyükkılıç, “Mimar Sinan’ımızla elbette ki övünürüz, o bizim gururumuz. Yaklaşık bir asra sığan bir ömür yaşamış, bu topraklarda doğmuş hemşehrimiz, gururumuz. 100 yıllık bir ömre 400 civarında eser sığdırmış. Her biri ayrı bir değer olan, her biri bizim için ölümsüz bir eser olan 400 civarında eser. İşte böyle bir Mimar Sinan’ın hemşehrisi olarak ona layık olmak için bizler de gerekeni yapmalıyız” ifadelerini kullandı.





"Bize yakışan birleştirmek, birlikte olmak, ötekileştirmemek, ayrıştırmamak"

Birlik ve beraberlik mesajı da veren Başkan Büyükkılıç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ağırnas’ımıza elbette ki ne yapsak az. Üzerimize düşeni yapacağız. Burada herkes İldem’e giderken, belediye binasını liseye dönüştürdük, şimdi tam 200’e yakın öğrenci burada lisede okuyor elhamdülillah. Teşvik ettik, motive ettik, gelin burada toprakla buluşun. Adım adım bizi seven, seçen, bizlere güvenen hemşehrilerimize layık olmak için bir ekip ruhu içerisinde 16 ilçe belediye başkanı kardeşimizle, Ankara’daki hükümetimizle, Cumhurbaşkanımızla, milletvekillerimizle, bakanlarımızla bu şehri de, bu ülkeyi de, bu beldeyi de Allah’ın izniyle mamur edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Gönlümüz herkese açık. Bize yakışan birleştirmek, birlikte olmak, ötekileştirmemek, ayrıştırmamak. Biz bunu yaptık, bunu yaparız. O açıdan biz inşallah sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Biz birliğimizi beraberliğimizi korursak, dayanışırsak Allah’ın izniyle yapamayacağımız şey yoktur. Bu anlayış içerisinde hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Kayseri’nin bir turizm şehri olduğunu da paylaşmak istiyorum. Tarımın da merkezi, hayvancılığında merkezi tabi ki dediğimiz gibi turizminde merkezi. Değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış hemen yanı başımızdaki Kültepe’de çıkan tablet, onunda müzesini inşallah hayata geçiriyoruz. Yine aynı şekilde Sultan Sazlığımız, Yeşilhisar bölgesindeki vadilerimiz kısacası kültür turizmi, inanç turizmi, gastronomi turizmi, doğa turizmi aklınıza ne geliyorsa. Ayağı kırık leyleklere vakıf kurmuş bir ecdadın torunları olarak insanı yaşat ki devlet yaşasın diyor, sizleri bağrımıza basıyor, hepinize sevgiler, saygılar sunuyor, sağ olun var olun diyor, Allah’a emanet olun diyor. Mimar Sinan’ımıza ve geçmişlerimize de Allah’tan rahmet diliyorum.”



"Mimar Sinan'ın ünü uluslararası arenada sınırsızdır"

Programda konuşan Milletvekili Taner Yıldız ise böylesine değerli Mimar Sinan’ı anma etkinliklerini düzenlediği ve onunla ilgili hedeflerini daha da büyüttüğü için Büyükkılıç’a teşekkür ederek, “Mimar Sinan’ın böyle bir zenginliğin çok daha geniş bir platformda farklı dillerde anlatılması lazım geldiği kanaatindeyim. Çünkü ünü yalnızca Kayseriyle, Türkiye ile sınırlı değil, uluslararası arenada sınırsızdır. Başta Memduh Büyükkılıç başkanımıza, ekibine bu tür bir etkinliğe ev sahipliği yapmış olmasından dolayı duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade ediyorum” diye konuştu. Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu da programı düzenleyen başta Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) marifetiyle düzenlenen, Medeniyetin Dehası Mimar Sinan Kompozisyon Yarışması’nda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Program sonunda protokol tarafından, Mimar Sinan Evi’nde Mimar Sinan Ara Güler Sergisi’nin açılışı yapıldı.

