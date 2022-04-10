Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de Muhammed Furkan Ç., husumetlisi M.S. tarafından bıçakla ağır yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.
Olay, akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Hangar Parkı'nda meydana geldi. Muhammed Furkan Ç., husumetli olduğu M.S. ile parkta karşılaştı, ikili arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. M.S., belinden çıkardığı bıçakla Muhammed Furkan Ç.'yi yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Muhammed Furkan Ç.'yi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Furkan Ç.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, M.S. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2022-04-10 00:18:49
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