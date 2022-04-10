Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de Muhammed Furkan Ç., husumetlisi M.S. tarafından bıçakla ağır yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Hangar Parkı'nda meydana geldi. Muhammed Furkan Ç., husumetli olduğu M.S. ile parkta karşılaştı, ikili arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. M.S., belinden çıkardığı bıçakla Muhammed Furkan Ç.'yi yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Muhammed Furkan Ç.'yi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Furkan Ç.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, M.S. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-04-10 00:18:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.