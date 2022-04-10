Kayserispor, 5 maçlık mağlubiyet serisine son verdi

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Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,(DHA)-SPOR Toto Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor, dün 2-1 kazandığı Göztepe maçı ile 5 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Giresunspor'u 2-1 mağlup ettikten sonra oynadığı Trabzonspor'a 3-2, Aytemiz Alanyaspor'a 2-1, İttifak Holding Konyaspor'a 3-2, Vavacars Fatih Karagümrük'e 3-0, Fenerbahçe'ye ise 4-0 yenilmişti. Kayseri temsilcisi mağlup olduğu 5 maçta kalesinde 15 gol görürken, rakip filelere 4 gol attı. Kayserispor, dün karşılaştığı Göztepe'yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek, 5 maçlık mağlubiyet serisine son verdi. Sarı kırmızılı takım bu galibiyetle puanını 41'e çıkararak 15'inci sıradaki yerini korudu. (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-04-10 13:55:31



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