Emrah Başsan 4. golünü attı

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Yukatel Kayserisporlu oyuncu Emrah Başsan, ligdeki dördüncü golünü attı.

Kayserispor'un ligin 32. haftasında deplasmanda oynadığı ve 21 kazandığı Göztepe maçında Emrah Başsan 1 gol kaydetti. Müsabakanın 8. dakikasında şık gole imza atan Emrah Başsan haftalar sonra golle tanıştı. Bu sezon Galatasaray, Trabzonspor, Hatayspor ve Göztepe maçlarında gol sevinci yaşayan Emrah Başsan gol sayısını 4’e yükseltti.

26 maçta forma giyen Emrah, 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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