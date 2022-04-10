Bölgesel Amatör Lig 18. Hafta Yahyalıspor: 1 - Talasgücü Belediyespor: 4

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Talasgücü Belediyespor ligin son haftasında deplasmanda Yahyalısporu 41 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grup lideri Talasgücü Belediyespor ligin son hafta maçında deplasmanda Yahyalıspor’u ilk yarıda attığı goller ile 41 yenerek sezonu 47 puanla zirvede tamamladı.

Stat: Yahyalı İlçe Stadı

Hakemler: Turan Çakıl xx, Beran Yalçın xx, Muhammed Apaydın xx

Yahyalıspor: Ömer Anıl Polat x, Devlet Karataş x, Serkan Yıldız x, İsmail Dayı x, Abdullah Enes Ozan x, Latif Aydemir x, Batuhan Şimşek x, Gökhan Savranlar x, Hasan Pamuk x, Eray Ergin x, Beytullah Özcan x

Talasgücü Belediyespor: Mustafa Umut Mete xx (Osman Gündoğdu x dk.85), Gökhan Öz xx, Muhammed İbrahim Şahinkaya xxx, Furkan Camcı xxx, Uğurcan Gülay xx, Ramazan Taş xx, Osman Can Çötür xx, Mustafa İlkay Kartal xx (Muhammet Özdemir Dk.70 xx), Gökalp Kahya xxx, Muzaffer ilhan xx, Eren Toksoy xxx (Berkay Yılmaz Dk.46 xx)

Goller: Eray Ergin (dk.65) (Yahyalıspor), Eren Toksoy (dk.2 ve 36), Uğurcan Gülay (dk.24), Ramazan Taş (dk.40) (Talasgücü Belediyespor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.