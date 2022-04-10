Su Topu festivali tamamlandı

0710 Nisan 2022 tarihleri arasında Olimpik Yüzme Havuzunda 10 ilden 13 takımın katılımı ile gerçekleştirilen U12 Erkekler Su Topu Festivali nefes kesen final müsabakası ile tamamlandı.

Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda şampiyon Tofaş Spor Kulübü, ikinci İzmir Dalton Spor Kulübü ve üçüncü Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü oldu. Müsabakalar sonucunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile takdim edildi.

Final müsabakasını yakından takip eden ve madalya törenine katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; festivalde derece elde eden sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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