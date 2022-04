Down Sendromlu Futsal Dünya Şampiyonası Türkiye penaltılarda yenildi

Türkiye Down Sendromlu Futsal Milli takımı, Arjantin'e penaltı atışları sonrasında yenilerek finale yükselme şansını yitirdi.

Peru'da düzenlenen Down Sendromlu Futsal Dünya Şampiyonasına katılan Türkiye Down Sendromlu Futsal milli takımı, yarı final maçında Arjantin'e mağlup oldu. Resul'un attığı gol ile öne geçmesine rağmen ilk yarıyı 21 yenik tamamlayan Ay yıldızlı milli takım, ikinci yarıda Anıl ve Resul ile goller bularak skora denge getirdi. Birbirinden önemli gol pozisyonları değerlendiremeyen Türkiye milli takımı, normal sürenin 33 bitmesine mani olamadı.

Seri penaltı atışlarına geçilen yarı final maçında 41 yenilen Türkiye Down Sendromlu Futsal milli takımı elenen taraf oldu. Arjantin finale yükselirken Türkiye, üçüncülük maçı için Portekiz ile karşılaşacak.

