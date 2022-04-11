Yahyalıspor küme düştü

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Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grupta mücadele eden Yahyalıspor lige veda etti.

Ligin son maçında sahasında Kayseri derbisinde Talasgücü Belediyespor’u konuk eden ve sahadan 41’lık mağlubiyetle ayrılan Yahyalıspor, 20212022 sezonunda mücadele ettiği BAL’a veda etti. YeşilBeyazlılar 20222023 sezonunda Süper Amatör Küme’de mücadele edecek.

BAL’da 18 hafta sonunda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan Yahyalıspor 17 puan topladı. Sezonu 4 Kayseri takımı arasında son sırada tamamlayan Yahyalıspor küme düşen ekip oldu.

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