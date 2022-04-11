Kayserispor aylar sonra kazandı

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Göztepe'yi mağlup eden Kayserispor, Süper Lig'de aylar sonra deplasman maçı kazandı.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, aylar sonra deplasmanda kazandı. Bu sezon deplasmanda 16 maça çıkan sarı kırmızılı ekip, ikinci kez galip geldi. Ligin 3. haftasında İstanbul'da oynadığı Başakşehir maçını 10 kazanan Kayserispor sonrasında oynadığı 13 maçı kazanamadı. Kayserispor son oynadığı Göztepe maçını 21 kazanarak deplasmandaki ikinci galibiyetini elde etmiş oldu. Kayserispor bu sezon deplasmanda oynadığı 16 maçta 2 galibiyet 5 beraberlik alırken 9 kez yenildi. Bu maçta Kayserispor 19 gol atarken kalesinde ise 35 gol gördü. Kayserispor'un bu sezon Süper Lig'de deplasmanda oynadığı maçlar ve neticeleri şöyle:

AltayKayserispor 30

BaşakşehirKayserispor 01

HataysporKayserispor 21

GiresunsporKayserispor 11

AlanyasporKayserispor 63

KonyasporKayserispor 20

FenerbahçeKayserispor 22

Ç.RizesporKayserispor 10

BeşiktaşKayserispor 42

Yeni MalatyaKayserispor 22

Adana DemirKayserispor 11

KasımpaşaKayserispor 31

GalatasarayKayserispor 11

TrabzonsporKayserispor 32

KaragümrükKayserispor 30

GöztepeKayserispor 12

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