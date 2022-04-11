Kayserispor aylar sonra kazandı

Göztepe'yi mağlup eden Kayserispor, Süper Lig'de aylar sonra deplasman maçı kazandı.
Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, aylar sonra deplasmanda kazandı. Bu sezon deplasmanda 16 maça çıkan sarı kırmızılı ekip, ikinci kez galip geldi. Ligin 3. haftasında İstanbul'da oynadığı Başakşehir maçını 10 kazanan Kayserispor sonrasında oynadığı 13 maçı kazanamadı. Kayserispor son oynadığı Göztepe maçını 21 kazanarak deplasmandaki ikinci galibiyetini elde etmiş oldu. Kayserispor bu sezon deplasmanda oynadığı 16 maçta 2 galibiyet 5 beraberlik alırken 9 kez yenildi. Bu maçta Kayserispor 19 gol atarken kalesinde ise 35 gol gördü. Kayserispor'un bu sezon Süper Lig'de deplasmanda oynadığı maçlar ve neticeleri şöyle:
AltayKayserispor 30
BaşakşehirKayserispor 01
HataysporKayserispor 21
GiresunsporKayserispor 11
AlanyasporKayserispor 63
KonyasporKayserispor 20
FenerbahçeKayserispor 22
Ç.RizesporKayserispor 10
BeşiktaşKayserispor 42
Yeni MalatyaKayserispor 22
Adana DemirKayserispor 11
KasımpaşaKayserispor 31
GalatasarayKayserispor 11
TrabzonsporKayserispor 32
KaragümrükKayserispor 30
GöztepeKayserispor 12
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.