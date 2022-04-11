Birinci Amatör Küme 4. Hafta Kafkasspor: 2- Erkiletspor: 1

'Gölümüz kurtulsun' diye demeç vermişti! Muhtar şoke etti!

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Kayseri 1. Amatör Küme D Grubunda Kafkasspor ile Erkiletspor ligin 4.haftasında karşı karşıya geldiler. Vali Muammer Güler Stadı’nda oynanan zorlu doksan dakikayı 21’lık sonuçla Kafkasspor kazandı.



Stat: Vali Muammer Güler Stadı

Hakemler: Yusuf Uğurlu xx, Oğuzhan Bahçıvan xx, Ahmet Karyağdı xx

Kafkasspor: İsmail Atalay xx, Ali Rıza Sancak xx, (Enes x dk.76), Sabri Doğan xx, (Mehmet x dk.81), Resul Kahriman xx, Serdar Ekinci xx, (Onur Ekinci x dk.54), Mehmet Dikmen xx, Turhan Samet Bozkurt xx, (Mustafa Alval x dk.76), Erman Çilsal xx, Fırat Durkut xx, Okan Çetiner xx, Samet Altıbuğa x, (İbrahim Çalış x dk.46)

Erkiletspor: Ahmet Şahin Demir xx, İlker Toprak xx, Muhammet Gazi Hançer xx, (Yusuf Kara x dk.68), Abdulbaki Öztoprak xx, Adem Yerli x, İbrahim Sadri Şimşek x, Bekir Arslan x, (Ahmet Yadigar x dk.68), Fatih Taş x,(Emincan Irmak x dk.60), Mikail Aktaş x, (Özgür Uludağ x dk.68), Hüseyin Ylçın x, Muammer Savaş x

Goller: Okan Çetiner dk.42, Turhan Samet Bozkurt dk.49 (Kafkasspor) İbrahim Sadri Şimşek dk.89 (Erkiletspor)

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