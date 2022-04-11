Başkan Alan: "Esnaf Bakanlığı kurulmalı"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Alan: "Esnaf Bakanlığı kurulmalı"

İHA

Başkan Alan: "Esnaf Bakanlığı kurulmalı"

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan; "Bizim esnaf ve sanatkarımıza Türkiye genelinde denetim olsun. Dolayısıyla bir esnaf ve sanatkarlar bakanlığına ihtiyacımız var, tez elden bize sahip çıkacak" dedi.
Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Başkan Alan; kendilerine sahip çıkacak bir bakanlığa ihtiyaç olduğunu belirterek; "Bizim esnaf ve sanatkarımıza Türkiye genelinde denetim olsun. Dolayısıyla bir esnaf ve sanatkarlar bakanlığına ihtiyacımız var, tez elden bize sahip çıkacak. Hep söylüyorum; Tarım Bakanlığı var, Ticaret Bakanlığı var, Sanayi Bakanlığı var. Bizim sayımız 2 milyon 200 bin" dedi.

"Bakanlık kurulursa bize çok şey katar"
Kurulacak olan bakanlığın esnafa çok büyük katkılar sağlayacağının altını çizen Başkan Mustafa Alan; "Öyle bir zamana denk geldik ki, cumhurbaşkanımızın bakanlık sayılarını eksilttiği döneme rastladık. Bir miktar da birileri razı olmuyor. Niye razı olunmasın bunda? Denetleme de olsun, eğitim de olsun. Genel müdürlüğümüz Ticaret Bakanlığı'na bağlı. Daha önce genel müdürlüğümüz de yoktu. Bakanlık bize para versin demiyoruz. Ama bir takip olsun, insanların bir yerim var diye mutlu olur. İddia ediyorum 2 milyon 200 binin eş ve çocuklarıyla birlikte 10 milyonuz. Bizim esas resmi yapı konfederasyon. Pancar kooperatifi gibi, sulama kooperatifi gibi kredi kooperatifiyiz. Ama bizim mesleki teşekkülümüz TESK. Bizim orada 3 bin 100 odamız, 82 birlik, 13 federasyonumuz var. Ufak tefek hatalarımız olmuştur ama düzgün götürdük. Dünyanın hiçbir yerinde var mıdır acaba kendin üreteceksin, fiyatını kendin belirleyeceksin, kendin satacaksın. İşte ahilik sistemi. Özellikle bakanlık kurulduğu zaman çok şey katacağı kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de yaban hayatı 26 fotokapanla takip ediliyor Yaban hayatı fotokapana yansıdı Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Harun Dindar: "Fotokapanların varlığı yasa dışı avcılar için de caydırıcı bir güç oluşturuyor"
YEREL HABERLER Kayseri'de yaban hayatı 26 fotokapanla takip ...
Melikgazi’den hukukçulara özel ‘Baro Bahçesi’
YEREL HABERLER Melikgazi’den hukukçulara özel ‘Baro Bahçesi’
Kayseri'de eve 'uyuşturucu' baskını: 11 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de eve 'uyuşturucu' baskını: 11 gözaltı
Kalp ve damar sağlığına dikkat Kayseri Şehir Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selami Demirelli: “Her yıl 125 bin kişi kalpten vefat ediyor”
YEREL HABERLER Kalp ve damar sağlığına dikkat Kayseri Şehir ...
KAYÜ'lü öğrencilere ücretsiz çamaşır yıkama merkezi
YEREL HABERLER KAYÜ'lü öğrencilere ücretsiz çamaşır yıkama merkezi
Bünyan'da Polis Haftası etkinlikleri
YEREL HABERLER Bünyan'da Polis Haftası etkinlikleri
Bir kütüphane de Başakpınar'a
YEREL HABERLER Bir kütüphane de Başakpınar'a
Birinci Amatör Küme 4. Hafta Kafkasspor: 2- Erkiletspor: 1
YEREL HABERLER Birinci Amatör Küme 4. Hafta Kafkasspor: 2- ...
Öğrencilere büyük kolaylık; çamaşır yıkama merkezi KAYÜ Rektörü merkezi gezdi, Büyükkılıç'a teşekkür etti
YEREL HABERLER Öğrencilere büyük kolaylık; çamaşır yıkama ...
Uyuşturucu tacirleri polisten kaçamadı Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Uyuşturucu tacirleri polisten kaçamadı Kayseri'de ...
Melikgazi Belediyesi BESK çıkışını sürdürüyor
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyesi BESK çıkışını sürdürüyor
Birinci Amatör Küme 4. Hafta Gaziosmanpaşaspor: 2- Güneşspor: 0
YEREL HABERLER Birinci Amatör Küme 4. Hafta Gaziosmanpaşaspor: 2- ...
Kayserispor aylar sonra kazandı
YEREL HABERLER Kayserispor aylar sonra kazandı
Bölgesel Amatör Lig Grup maçları sona erdi Talasgücü Belediyespor 47 puanla noktaladı
YEREL HABERLER Bölgesel Amatör Lig Grup maçları sona erdi Talasgücü ...
Yahyalıspor küme düştü
YEREL HABERLER Yahyalıspor küme düştü
Olivier Kemen cezalı duruma düştü
YEREL HABERLER Olivier Kemen cezalı duruma düştü
TÜMSİAD Şube Başkanı Atıcı: "2022 sonu ihracatta hedefimiz 5 milyar dolar"
YEREL HABERLER TÜMSİAD Şube Başkanı Atıcı: "2022 sonu ihracatta ...
Down Sendromlu Futsal Dünya Şampiyonası Türkiye penaltılarda yenildi
YEREL HABERLER Down Sendromlu Futsal Dünya Şampiyonası Türkiye ...
Tomarza'da Polis Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Tomarza'da Polis Haftası kutlandı
11. kattan düşen genç kız ağır yaralandı
YEREL HABERLER 11. kattan düşen genç kız ağır yaralandı
Erciyes'te baharda kayak keyfi
YEREL HABERLER Erciyes'te baharda kayak keyfi
Kayserili motosikletçiler sezonu açtı
YEREL HABERLER Kayserili motosikletçiler sezonu açtı
İstirahat halinde gelen titreme Parkinson habercisi olabilir Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Hatice Köse Özlece: “Otururken gelen titremeler Parkinson hastalığının başlangıcı olabilir” “Hastalıktan çok önce hareketli uyku, koku kaybı ve kabızlık görülebiliyor”
YEREL HABERLER İstirahat halinde gelen titreme Parkinson habercisi ...
Kayseri'de 2 buçuk ton kaçak balık ele geçirildi İhbarı değerlendiren ekipler, minibüste kasalarca balık buldu
YEREL HABERLER Kayseri'de 2 buçuk ton kaçak balık ele ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.