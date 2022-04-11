Büyükşehir’in “Değer Gençlik Projesi” yine dopdolu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir’in “Değer Gençlik Projesi” yine dopdolu

İHA

Büyükşehir’in “Değer Gençlik Projesi” yine dopdolu

Kayseri Büyükşehir bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.(KAYMEK) ‘Değer Gençlik Projesi’ çerçevesinde yoğun ilgi gören ve gençlerin hayatına dokunan seminer ve etkinliklerini aralıksız sürdürüyor.
Genç Dostu Belediyecilik anlayışıyla gençlere yönelik hizmet ve projelerini hayata geçiren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla faaliyetlerini yürüten KAYMEK A.Ş., ‘Değer Gençlik Projesi’ çerçevesinde gençler tarafından yoğun ilgi gören ‘Farkındalık’ seminerleri düzenledi.
Genç KAYMEK TOKİ’de düzenlenen seminerlerde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın ve KAYMEK A.Ş. Müdürü Denizhan Burhan Çanakpınar gençlere eşlik etti. Seminerler çerçevesinde önemli konukları ağırlayan KAYMEK, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Şükrü Dursun, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ve Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya gibi isimleri gençlerle buluşturdu.
Seminere konuşmacı olarak katılan konuklar, gençlere kendi alanlarında önemli bilgiler aktararak, gençlerin sorularını yanıtladı. Sıcak ve samimi bir ortamda sohbet, söyleşi şeklinde gerçekleşen seminerler gençlerden tam not aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehirden ihaleler
YEREL HABERLER Büyükşehirden ihaleler
Talas Antika Pazarı Ramazan'da da hız kesmeden devam ediyor
YEREL HABERLER Talas Antika Pazarı Ramazan'da da hız kesmeden devam ...
Parklar yenileniyor, Kocasinan güzelleşiyor
YEREL HABERLER Parklar yenileniyor, Kocasinan güzelleşiyor
Başkan Alan: "Esnaf Bakanlığı kurulmalı"
YEREL HABERLER Başkan Alan: "Esnaf Bakanlığı kurulmalı"
Kayseri'de yaban hayatı 26 fotokapanla takip ediliyor Yaban hayatı fotokapana yansıdı Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Harun Dindar: "Fotokapanların varlığı yasa dışı avcılar için de caydırıcı bir güç oluşturuyor"
YEREL HABERLER Kayseri'de yaban hayatı 26 fotokapanla takip ...
Melikgazi’den hukukçulara özel ‘Baro Bahçesi’
YEREL HABERLER Melikgazi’den hukukçulara özel ‘Baro Bahçesi’
Kayseri'de eve 'uyuşturucu' baskını: 11 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de eve 'uyuşturucu' baskını: 11 gözaltı
Kalp ve damar sağlığına dikkat Kayseri Şehir Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selami Demirelli: “Her yıl 125 bin kişi kalpten vefat ediyor”
YEREL HABERLER Kalp ve damar sağlığına dikkat Kayseri Şehir ...
KAYÜ'lü öğrencilere ücretsiz çamaşır yıkama merkezi
YEREL HABERLER KAYÜ'lü öğrencilere ücretsiz çamaşır yıkama merkezi
Bünyan'da Polis Haftası etkinlikleri
YEREL HABERLER Bünyan'da Polis Haftası etkinlikleri
Bir kütüphane de Başakpınar'a
YEREL HABERLER Bir kütüphane de Başakpınar'a
Birinci Amatör Küme 4. Hafta Kafkasspor: 2- Erkiletspor: 1
YEREL HABERLER Birinci Amatör Küme 4. Hafta Kafkasspor: 2- ...
Öğrencilere büyük kolaylık; çamaşır yıkama merkezi KAYÜ Rektörü merkezi gezdi, Büyükkılıç'a teşekkür etti
YEREL HABERLER Öğrencilere büyük kolaylık; çamaşır yıkama ...
Uyuşturucu tacirleri polisten kaçamadı Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Uyuşturucu tacirleri polisten kaçamadı Kayseri'de ...
Melikgazi Belediyesi BESK çıkışını sürdürüyor
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyesi BESK çıkışını sürdürüyor
Birinci Amatör Küme 4. Hafta Gaziosmanpaşaspor: 2- Güneşspor: 0
YEREL HABERLER Birinci Amatör Küme 4. Hafta Gaziosmanpaşaspor: 2- ...
Kayserispor aylar sonra kazandı
YEREL HABERLER Kayserispor aylar sonra kazandı
Bölgesel Amatör Lig Grup maçları sona erdi Talasgücü Belediyespor 47 puanla noktaladı
YEREL HABERLER Bölgesel Amatör Lig Grup maçları sona erdi Talasgücü ...
Yahyalıspor küme düştü
YEREL HABERLER Yahyalıspor küme düştü
Olivier Kemen cezalı duruma düştü
YEREL HABERLER Olivier Kemen cezalı duruma düştü
TÜMSİAD Şube Başkanı Atıcı: "2022 sonu ihracatta hedefimiz 5 milyar dolar"
YEREL HABERLER TÜMSİAD Şube Başkanı Atıcı: "2022 sonu ihracatta ...
Down Sendromlu Futsal Dünya Şampiyonası Türkiye penaltılarda yenildi
YEREL HABERLER Down Sendromlu Futsal Dünya Şampiyonası Türkiye ...
Tomarza'da Polis Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Tomarza'da Polis Haftası kutlandı
11. kattan düşen genç kız ağır yaralandı
YEREL HABERLER 11. kattan düşen genç kız ağır yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.