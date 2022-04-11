Otomobildeki cinayetin sanığına müebbet hapis istemi



Samed Aydın SUN/KAYSERİ,(DHA)KAYSERİ'de, Ercan Kimsesiz'i (33) otomobilde bıçaklayarak öldüren Suriye uyruklu Muhammed Hac Halil (22) hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, geçen yıl 28 Aralık´ta Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Baldöktü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ercan Kimsesiz, otomobilinde Suriye uyruklu Muhammed Hac Halil ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Muhammed Hac Halil., cebinden çıkardığı bıçakla Kimsesiz´i yaraladıktan sonra kaçtı. Yaralanan Kimsesiz, hayatını kaybetti. Olay sonrası çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Muhammed Hac Halil´i kent merkezinde saklandığı evde yakaladı. Muhammed Hac Halil, geniş güvenlik önlemleri altında getirildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. Kayseri 4´üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Suriye uyruklu cinayet sanığı Muhammed Hac Halil hakkında, `kasten adam öldürme´ suçundan müebbet hapis cezası istendi.

İddianamede ifadesine yer verilen cinayet sanığı Muhammed Hac Halil, "Ercan babam ile konuşmaya çalışmış. Babam Türkçe bilmediği için anlaşamadılar. Daha sonra ben Ercan´ın yaşadığı eve gittim. Bana telefonundan bazı fotoğraflar gösterdi. Ardından da `A´ isimli bir erkeği öldürmemi istedi. `A.´yı vur. Senin bacına da göz koyar´ dedi. Sürekli bana, A.´yı öldürmem konusunda baskı yaptı. Ercan´a sinirlendim. Yanıma bıçak aldım. Aracı ile 10 metre gittik. Bıçakladım. Ercan, bıçağa müdahale etti. Bıçak elimi kesti. Ben de, Ercan´ın bacağına bir kez daha bıçakla vurdum. Kendimi ispat etmek için de Ercan´ın, cep telefonunu yanıma aldım. Akrabam olan `Z.´nin namusunu korumak için bu olayı yaptım. Pişmanım" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Sanık Muhammed Hac Halil ileriki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2022-04-11 14:30:10



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