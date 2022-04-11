Cami girişine FETÖ elebaşı Gülen'in yazdığı kitap bırakıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Olcay DÜZGÜN-Gökay SANLI/KAYSERİ,(DHA)KAYSERİ'de Gülük Camisi girişine biri terör örgütü FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in yazdığı, 12 kitap bırakıldı. Polis, kitapları bırakan kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Olay, Melikgazi ilçesi Şehit Nazım Bey Bulvarı´ndaki tarihi Gülük Camii´nde meydana geldi. Cami önünde kapatılan Zaman gazetesi yayınlarına ait 12 kitap gören cami imamı, polis ekiplerine haber verdi. İhbar sonrası olay yerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptığı kontrollerde bırakılan kitaplardan birinin terör örgütü FETÖ/PDY lideri Fetullah Gülen'in yazdığı 'Sonsuz Nur' olduğunu belirledi. Polis, aralarında yasaklıların da olduğu 12 kitaba el koydu. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, kitapları bırakan kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Gökay SANLI

2022-04-11 14:35:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.