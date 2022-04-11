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Develi Belediyespor Efeler Ligi’nde

İHA

Erkekler 1.Lig B Grubu takımlarından Develi Belediyespor, 20222023 sezonunda Efeler Ligi'nde mücadele edecek.

Develi Belediyespor Efeler Ligi’nde

Erkekler 1.Lig B Grubu takımlarından Develi Belediyespor, 20222023 sezonunda Efeler Ligi’nde mücadele edecek.
20212022 sezonunda Alpaslan Endüstri Erkekler 1.Lig B Grubunda mücadele eden ve PlayOff’larda veda eden Develi Belediyespor yeni sezonda Efeler Ligi’nde yer alacak. Bu sezon Efeler Ligi'nde mücadele eden Yozgat ekibi Sorgun Belediyespor'un yarışma haklarını devralan Develi Belediyespor Efeler Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanıyor. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ile Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci yapılan görüşmelerin ardından anlaşma sağlandı ve resmi işlemler devam ediyor.
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından Develi’yi ve Kayseri'yi Efeler liginde en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Yeni sezon için şimdiden transfer çalışmalarına başladık ve hedefimiz Efeler liginde kalıcı olmak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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