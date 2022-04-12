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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri’de ‘Nisan karı’

İHA

Kayseri’de ‘Nisan karı’

Kayseri’de Nisan ayında düşen hava sıcaklıklarının ardından kar yağışı görüldü.
Kayseri’de bahar aylarının gelmesi ile yükselen hava sıcaklıkları dün akşam saatlerinden sonra düştü. Akşam başlayan yağmur yağışı sabah saatlerinde kentin farklı yerlerinde kar yağışına dönüştü.

Meteoroloji uyardı
Diğer yandan Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi; "Yapılan son değerlendirmelere göre; Salı günü ilk saatlerden itibaren bölgemiz (Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Yozgat) genelinde zirai don tehlikesi bulunmaktadır. Genel olarak Cuma günü sabah saatlerine kadar, Kayseri’nin doğu ilçeleri ile Sivas çevrelerinde Pazar gününe kadar görülmesi beklenen zirai don tehlikesine karşı tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları, kendi bölgeleri için meteorolojik rapor ve uyarıları dikkatle takip etmeleri önem arz etmektedir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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