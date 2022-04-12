Büyükşehir Meclisi’nden önemli kararlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir Meclisi’nden önemli kararlar

İHA

Büyükşehir Meclisi’nden önemli kararlar

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında Nisan Ayı Meclis Toplantısı’nda önemli kararlara imza attı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2022 Yılı Nisan Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında, Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Mecliste 44 asıl, 21 ek olmak üzere 65 gündem maddesi meclis üyelerince görüşülerek, karara bağlandı.
Tarihi Kayseri Mahallesi’nde yer alan Jandarma Mektebi içinde hizmet verecek müze çalışmaları tamamlanırken, eser yerleştirme süreci çerçevesinde çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede mecliste, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni kurulacak müzeler ve sergiler için Koleksiyoner Haluk Perk ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç veya Genel Sekreter Hüseyin Beyhan'a yetki verilmesi talebi görüşüldü.
Başkan Büyükkılıç, bu müzenin Tavukçu Mahallesi’ne renk katacağını ifade ederek, “Kayserimizi müzeler ve kütüphaneler şehri yapma yönünde gerek ilçelerimizde gerekse büyükşehir bağlamında birlikte çabalarımızın süreceğini ifade ediyorum. Bu çalışmanın da önemli bir çalışma olduğunu paylaşıyoruz, Tavukçu Mahallesi’ne bir bakıma renk katacaktır. Bir eseri restore etmek önemli ama ona bir fonksiyon yüklemek çok daha önemli. O anlamda çalışma yapıyoruz” diye konuştu.
Talep, meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi. Mecliste, 2021 yılında PençeYıldırım Harekâtı esnasında şehit olan Uzman Onbaşı Eyyüp Gergin'in adının yaşatılması adına Akkışla İlçesi, Manavuz Mahallesi, Girinci 1. Caddesi isminin Şehit Eyyüp Gergin Caddesi olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu görüşüldü. Rapor, meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi.
Büyükşehir Meclisi, korona virüse yenik düşerek hayatını kaybeden Kayseri Diş Hekimleri Odası Başkanı Emrullah Maraş’ın adını da yaşatacak. Diş Hekimi Emrullah Maraş isminin Kayseri'de bulunan bir cadde ya da sokağa verilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu’nu görüşen meclis, raporu oy birliği ile kabul etti. Başkan Büyükkılıç, hayatını kaybeden diş hekimi Maraş’a Allah’tan rahmet diledi.
Mecliste, Raylı Sistem Toplu Taşıma Hizmetleri işletmeciliğinin ve raylı sistemlere ait demirbaşların Kayseri Ulaşım Turizm İnşaat Taahhüt Proje Müşavirlik Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye devredilmesi talebi de görüşüldü. Başkan Büyükkılıç, yapımı devam eden tramvay hatları ile ilgili de bilgi vererek, şunları söyledi:
“Daha önce verilmiş olan 10 yıllık süre yetkisinin tekrar verilmesi isteniyor. Talas’ımıza ait olan ilave hattın ve Tınaztepe sonrası Kumsmall alışveriş merkezimiz, Şehir Hastanemiz ve terminalimizin önünden geçecek hattın tamamlanmasıyla toplam 48 kilometreye ulaşacak. İnşallah bir terslik olmazsa TemmuzAğustos gibi Tınaztepe hattının, 3 ay sonrası yani, sonbahar gibi Talas hattımızın hayata geçeceğini umuyoruz. 6 tramvay biz protokol imzalayıp aldık, 5 de bakanlığımız veriyor. 69 tramvay vagonumuz mevcut, böylece 80’e ulaşmış oluyor.”
Talep, meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi. Mecliste, Kocasinan İlçesi, Yamula Fosil Lokalitesi kazısına destek sağlamak amacıyla Kazı Başkanı Prof. Dr. Pınar Kırmızıoğlu ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç veya Genel Sekreter Hüseyin Beyhan'a yetki verilmesi talebi de görüşüldü. Büyükkılıç, gündem maddesi ile ilgili yaptığı konuşmada, “Ağırlık Yamula’da ama bunun yanında Ağırnas bölgesi olan Koramaz Vadisi’nde de çıkıyor. 7.5 milyon yıl önce yaşamış olduğu ifade edilen fil, zürafa, mamut ve onların ataları gibi fosillerin çıktığı çalışma ile ilgili yetki talebimiz vardır. Eski müzeyi de koruyarak yeni Fosil Müzemizi de hayata geçireceğiz” dedi. Talebi yine, meclis üyeleri oy birliği ile kabul etti.
Mecliste, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin teşkilat şemasının onaylanması talebi de oylanırken, Başkan Büyükkılıç, Ali Hasdal’ın Genel Sekreter Yardımcısı olduğunu, ayrıca Mustafa Türkmen’in Park ve Bahçeler Daire Başkanı, Rıdvan Yurtlak’ın Mali İşler Hizmetler Daire Başkanı, Oğuzhan Postallı’nın İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı, Yasin Harmancı’nın Fen İşleri Daire Başkanı ve Cenani Ayaydın’ın ise İşletme ve İştirakler Daire Başkanı olarak görev yaptığını söyledi.
İncesu ilçesinin 18 milyon TL ek bütçe talebi de meclis üyelerince oy birliği ile kabul edilirken, Başkan Büyükkılıç, alınan kararların hayırlı, uğurlu olmasını temenni etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri’de ‘Nisan karı’
YEREL HABERLER Kayseri’de ‘Nisan karı’
Başkan Büyükkılıç Yahyalılarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç Yahyalılarla buluştu
Kayseri Şekerspor’dan amatör kulüplere maddi destek
YEREL HABERLER Kayseri Şekerspor’dan amatör kulüplere maddi destek
Bünyan protokolü şehit aileleri ile buluştu
YEREL HABERLER Bünyan protokolü şehit aileleri ile buluştu
Kayserispor 44 puanı bulmak istiyor
YEREL HABERLER Kayserispor 44 puanı bulmak istiyor
Kayserispor-Rizespor maçının bilet fiyatları belli oldu Başkan Gözbaşı: "Rizespor maçında taraftarımızı tribünde görmek istiyorum"
YEREL HABERLER Kayserispor-Rizespor maçının bilet fiyatları belli ...
Gazeteci ile konuğun darbedildiği saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Gazeteci ile konuğun darbedildiği saldırının güvenlik ...
Cansız mankenden kıyafet hırsızlığı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Cansız mankenden kıyafet hırsızlığı güvenlik ...
Mankenin üstündeki eşofmanı çaldı, selam verip kaçtı
YEREL HABERLER Mankenin üstündeki eşofmanı çaldı, selam verip kaçtı
Mert Çetin: Hiçbir maç kolay değil
YEREL HABERLER Mert Çetin: Hiçbir maç kolay değil
Büyükşehir meclisi 2021 yılı faaliyet raporunu onayladı
YEREL HABERLER Büyükşehir meclisi 2021 yılı faaliyet raporunu ...
Mert Çetin: "Takımdaki aile ortamımızı sahaya yansıtıp kazanacağız" Lionel Carole: "Çalışarak Rize maçını çok ciddiye alacağız"
YEREL HABERLER Mert Çetin: "Takımdaki aile ortamımızı sahaya ...
Down Sendromlular Futsal Dünya Şampiyonası: Türkiye Milli Takımı dünya üçüncüsü oldu
YEREL HABERLER Down Sendromlular Futsal Dünya Şampiyonası: Türkiye ...
Kızını öldüren babaya 20 yıl hapisteki indirimlere itiraz
YEREL HABERLER Kızını öldüren babaya 20 yıl hapisteki indirimlere ...
Develi Belediyespor Efeler Ligi’nde
YEREL HABERLER Develi Belediyespor Efeler Ligi’nde
Polat'tan "akaryakıt istasyonu" ihalelerine tepki: "Kentin istasyon çöplüğüne dönmesini istemiyoruz"
YEREL HABERLER Polat'tan "akaryakıt istasyonu" ihalelerine tepki: ...
Büyükşehir ile hayırsever işbirliğinde yapılacak caminin temeli atıldı
YEREL HABERLER Büyükşehir ile hayırsever işbirliğinde yapılacak ...
Melikgazi personeline yangın eğitimi
YEREL HABERLER Melikgazi personeline yangın eğitimi
Cami girişine FETÖ elebaşı Gülen'in yazdığı kitap bırakıldı
YEREL HABERLER Cami girişine FETÖ elebaşı Gülen'in yazdığı kitap ...
Otomobildeki cinayetin sanığına müebbet hapis istemi
YEREL HABERLER Otomobildeki cinayetin sanığına müebbet hapis istemi
Kayseri'de eş zamanlı kumar operasyonu Kumar oynayan 22 kişiye 40 bin TL ceza
YEREL HABERLER Kayseri'de eş zamanlı kumar operasyonu Kumar oynayan ...
Kayseri'de 22 kişiye 40 bin TL 'kumar' cezası
YEREL HABERLER Kayseri'de 22 kişiye 40 bin TL 'kumar' cezası
Büyükşehir’in “Değer Gençlik Projesi” yine dopdolu
YEREL HABERLER Büyükşehir’in “Değer Gençlik Projesi” yine dopdolu
Büyükşehirden ihaleler
YEREL HABERLER Büyükşehirden ihaleler

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.