Kayseri Analig Karate takımları yarı finale yükseldi

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Aksaray’da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Karate Grup müsabakalarını başarıyla tamamlayan Kayseri kız ve erkek takımları yarı finale yükseldi.

Kayseri Kız ve erkek takımları 23 26 Mayıs 2022 tarihleri arasında Sivas’ta yapılacak olan yarı final müsabakalarında mücadele edecek. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, yarı finale yükselen analig Karate takımlarını tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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