Nisan ayında yağan kar, Erciyes'i beyaza bürüdü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Nisan ayında Kayseri'ye yağan kar, Erciyes Dağı'nı beyaza bürüdü.

Kayseri'de sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı, yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nda da kar yağışı etkisini artırdı. Nisan ayında yağan kar ile beraber Erciyes beyaza büründü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.