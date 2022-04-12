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Kayseri'de 3.9 büyüklüğünde deprem

DHA

Kayseri'de 3.9 büyüklüğünde deprem


KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Felahiye ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklama göre, saat 17.04'te merkez üssü Felahiye ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilçelerden de hissedildi. AFAD yetkilileri, ilk bilgliere göre bölgede olumsuz bir durum olmadığını bildirdi. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Kayseri / Felahiye Olcay DÜZGÜN
2022-04-12 17:43:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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