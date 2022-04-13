Başkan Çolakbayrakdar öğrenci evinde yağlama yaptı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri’de eğitim gören üniversite öğrencilerinin evine konuk olarak, birlikte iftar yaptı.

Talas’ta bulunan öğrenci evinin mutfağına giren Başkan Çolakbayrakdar, evi paylaşan 6 öğrenciye Kayserinin sevilen lezzetlerinden yağlama yaparak, iftar sofrası hazırladı. İftar sonrası öğrencilerle çay eşliğinde sohbet ederek sorularını cevaplayan Başkan Çolakbayrakdar, öğrencilerle yaptığı iftarın kendisine büyük mutluluk verdiğini belirterek şu ifadelere yer verdi;

“Sizlerle birlikte üniversite yıllarıma döndüm. Onca yıllık anılarımı tekrar yaşattınız. Dolayısıyla bu sofra benim için çok anlamlı oldu. Bu mübarek Ramazan gününün bereketini hep birlikte paylaştık. Kocasinan Akademi çatısı altında gençlere vermiş olduğumuz desteği artırarak sürdüreceğiz. Biz bugün gençlere destek veriyoruz, biliyoruz ki yarın onlar da bu necip milleti gururlandıracaklar. Hepinize başarılar diliyorum. Sofranızı benimle paylaştığınız için teşekkür ederim” dedi.

Ramazan ayının başlaması ile birlikte, sık sık gençler ile birlikte iftar sofralarında bir araya gelmeye özen gösteren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, gençlerle bir araya gelmenin kendisine enerji verdiğinin altını çizerek, Ramazan ayı boyunca gençler ile iftar sofralarında buluşmaya devam edeceklerini söyledi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, öğrenci evinde ki iftar programının ardından Argıncık Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Başkan Çolakbayrakdar, Argıncık Çarşı Camii’nde kılınan teravih namazı sonrası vatandaşlara lokma tatlısı ikram etti. Esnafların çay ikramını geri çevirmeyen başkan Çolakbayrakdar, esnaf ve vatandaşlar ile sohbet ederek görüş alışverişinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.