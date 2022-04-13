Başkan Büyükkılıç sahuru mobilya işçileriyle yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sahuru Erciyes Anadolu Holding bünyesindeki İstikbal Mobilya’da gece vardiyasında çalışan işçilerle birlikte yaptı.



‘Birlik ve beraberlikte bereket vardır’ düsturuyla hareket eden ve bu birlikten güç alarak çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alparslan Baki Ertekin’in de bulunduğu İstikbal Mobilya’da gece vardiyasında çalışan personel ile sahurda bir araya geldi. Fabrika yemekhanesinde tabildot tabağını alarak yemek sırasına giren Başkan Büyükkılıç, işçilerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Sahur yapan işçilerin masalarını tek tek gezen Büyükkılıç, personele hem işlerinde kolaylıklar diledi, hem de Ramazan aylarını tebrik etti.

Başkan Büyükkılıç, sahurun ardından dua ederek, “Bu gece Erciyes Anadolu Holding bünyesindeki İstikbal Mobilya’da gece vardiyasında çalışan, alın teri ve emekleriyle rızıklarını kazanan işçilerimizle birlikte sahurumuzu yaptık. Sahurun feyzini ve bereketini de hep birlikte paylaştık” dedi. İşçiler tarafından memnuniyetle karşılanan Büyükkılıç, “Sahurun hayrını hep birlikte paylaşmamıza vesile olan Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alparslan Baki Ertekin’e ve bizleri güler yüzle sofralarına misafir eden işçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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