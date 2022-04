Kayseri'de bağımlılıkla mücadele artıyor Kayseri Valisi Şehmus Günaydın: "Toplumun her kesimini bu konuda bilgilendireceğiz" "Bağımlılıkla mücadeleyi her yönüyle yapmamız gerekiyor"

Kayseri'de 'ben olsaydım' temasıyla başlayan Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı'nda konuşan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, toplumun her kesimini bağımlılık konusunda bilgilendireceklerini söyleyerek, "Bağımlılıkla Mücadeleyi her yönüyle yapmamız gerekiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde oluşturulan Bağımlılık Mücadele Yüksek Kurulu tarafından 81 ilde başlatılan ‘Ben Olsaydım’ temalı Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı Kayseri'de başladı. Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen çalıştaya, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyd Özdemir, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, rehber öğretmenler, polisler ve davetliler katıldı.



"Bağımlılıkla topyekun mücadele etmemiz gerekiyor"

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, "Bağımlılık kullanılan bir madde veya yapılan bir davranış üzerine kontrolün kaybedilmesi olayıdır. Tütün, alkol ve madde kullanımının yanı sıra kumar ve teknoloji gibi davranış bağımlılığı kişileri toplumdan koparan, ruh ve beden sağlığını bozan, özellikle gençlerimizi etkileyerek geleceğimizi tehdit eden bir durumdur. Bunun için bağımlılıkla topyekun ve çok yönlü mücadele etmek gerekmektedir. Arzın önlenmesinde emniyet güçlerimizin yapmış olduğu çalışmalar, eğitim ve bilinçlendirmede ise milli eğitim, diyanet ve diğer kurumların yapmış olduğu eğitimler, tedavi ve rehabilitasyonda ise AMATEM ve YEDAM gibi yapılan çalışmalar ülkemizde gerçekleştirilmektedir" ifadelerini kullandı.



"Bu konuyu sürekli takip etmek gerekir"

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ise, bağımlılıkla mücadelenin sürekli takip edilmesi gerektiğini kaydederek, "Bu mücadele 'yapıldı, bitti, kurtuldu' anlayışı ile yapılmamalıdır. Böyle yapıldığı takdirde bu konuda sonuç almamız mümkün değil. Bunun için sürekli takip gerekir. Özellikle madde bağımlılığı konusunda tedaviden sonrada ailelere yönelik yapılan çalışmalar çok büyük önem arz ediyor. Bu konuda büyük bir gayretle çalışılıyor ama bu konuda yeterli bir mesafe aldığımızı söylememiz imkansız. Her zaman çok daha ileri noktalara götürecek çalışmalar içerisinde olmak zorundayız. Toplumun her kesimini özellikle bu konuda bilgilendireceğiz ve eğiteceğiz. Anne babaları, servis şoförlerini, öğrencilerimizi, muhtarlarımızı ve kısacası toplumda yaşayan ve sürekli risk alanlarında bulunan toplumun bütün bireyleri ile bu konuyu konuşup onları dinlemek lazım. Onları bu konuda bilgilendirmek lazım. Bunu yaptığımız zaman biz bu olayın eğitim boyutuyla yapması gerekenleri yapmış olacağız ama bunu da sürekli kılacağız" diye konuştu.



"Bu mücadeleyi her yönüyle yapacağız"

Günaydın, "Bu her türlü bağımlılıkla mücadelede en etkin yöntem, işin eğitim kısmıdır. İşin eğitim kısmıyla sorunu çözemediğimiz zaman bizim tabi ki bu olaylarda emniyet tedbirlerimizin de çok güçlü olması lazım. Kayseri’de özellikle son yıllarda bu mücadelede emniyet ve jandarma teşkilatımızın yapmış olduğu çalışmalar takdire değer. Arkadaşlarımızın özellikle uyuşturucu konusunda yapmış olduğu çalışmalarda birçok başarıya imza attılar. Buradaki başarımızda sorunun tamamen kaldırılması yönünde belli bir noktaya kadar katkı veriyor. ‘Maddeyi buldu ve kullandı’ aşamasına gelince de yapmamız gerekenler var. Burada bu çocuklarımızın bu illetten kurtarıp topluma kazandırdıktan sonra bu mücadelede verimli bir yöntem oluşturmuş olacak. Biz mücadeleyi her yönüyle yapmak zorundayız. Eğitim, polisiye, tedavi ve rehabilitasyon" şeklinde konuştu.



Çalıştayda duygusal anlar

Isparta'daki bağımlılıkla mücadelede örnek olan uygulamaları anlatan Uyuşturucu Bağımlılıklarla ve Alkolizmle Mücadele Derneği (UYUMDER) Başkanı İbrahim Uzunköprü de, kendi oğlunun da bağımlı olduğunu, tedavisinin ardından bağımlılıktan kurtulduğunu gözyaşları içerisinde anlattı.



Uzman isimler konuşacak

Çalıştayda, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Başkanlığı'ndan Prof. Dr. Akif Asdemir, 'bağımlılık nedir', 'nasıl tedavi edilir' ve 'bağımlıyı nasıl tanırız' konularında konuşma yaparken, Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop da, 'uyuşturucu ve sokak ilaçları' ve 'acil ve güncel yaklaşımlar' konusunda bilgi verdi.

