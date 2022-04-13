Büyükşehir KAYMEK'ten hayata dokunan seminerler

Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, birçok ilçede öğrenci ve ebeveynlere yönelik, Zamanı Verimli Kullanma, Bağımlılıkla Mücadele, Aile İçi İletişim ile Ergenlik, Teknoloji Bağımlılığı ve Ebeveyn Sorumlulukları konularında hayata dokunan seminerler düzenledi.



Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın eğitime ve gençlere verdiği önem doğrultusunda çalışma ve hizmetlerini sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde faaliyet gösteren kuruluşları ile kültür sanattan spora, eğitimden eğlenceye binlerce gence hizmet vermeyi sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş. Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi her yaştan vatandaşın hayatına dokunan, yoğun ilgi gören eğitimler ve seminerler düzenlemeye devam ediyor. Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi uzmanları, Kocasinan’da 'Zamanı Verimli Kullanma, Bağımlılıkla Mücadele', Yahyalı’da ‘Bağımlılıkla Mücadele’, Pınarbaşı’nda Aile İçi İletişim, Ergenlik, Teknoloji Bağımlılığı, Ebeveyn Sorumlulukları, Özvatan’da ‘Akran Zorbalığı, Teknoloji Bağımlılığı ve Yaşamın İçinde Kadın’, Yeşilhisar’da ‘Bağımlılıkla Mücadele’, Sarıoğlan ve Hacılar’da ‘Meslek Seçimi ve Gelecek Kaygısı’ konularında seminerler düzenledi. Ayrıca Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, Mustafa Aksu Kültür Merkezi'nde 81 ilde gerçekleştirilen "Ben Olsaydım" temalı bağımlılıkla mücadele çalıştayına katıldı. Programda Huzur Çınarı Psikolojik Danışmanlarından Muhammed Ali Akdağ ve Develi Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) Müdür YardımcısıPsikolojik Danışman Hasan Kılınç tarafından ‘Bağımlılık Türleri, Korunma Yolları ve Bağımlılığın Psikolojik Tedavisi’ hakkında bilgiler verildi.



SINAVLARA YÖNELİK SEMİNERLER

Öte yandan Huzur Çınarı Genç Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi uzmanları tarafından sınavlara hazırlanan öğrencilere özel seminerler düzenliyor. Bu çerçevede TOKİ Genç Kaymek ve Erciyes şubesi öğrencilerine 'LGS Bilgilendirme' semineri gerçekleştirildi. Seminerlerde gençlerle bir araya gelen uzman eğitmenler, gençlerin sorularını cevaplandırarak merak ettikleri konularda, bilimsel görüşler ışığında, hayatlarına yön verecek önemli bilgiler aktardı.

Seminerler gençlerden yoğun ilgi görürken, ebeveynlerden de tam not aldı.

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