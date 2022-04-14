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“6 saatten az uyku kalp hastalıklarına zemin hazırlıyor” Acıbadem Kayseri Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Karabacak: “Zararlı beslenme kalp krizi yaşını düşürüyor”

İHA

“6 saatten az uyku kalp hastalıklarına zemin hazırlıyor” Acıbadem Kayseri Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Karabacak: “Zararlı beslenme kalp krizi yaşını düşürüyor”

Acıbadem Kayseri Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Karabacak, zararlı yiyecekler ve alışkanlıkların kalp krizi yaşını düşürdüğünü söyleyerek, “20 yaş üstü gençler düzenli kalp taraması yaptırmalı” dedi. Dr. Karabacak, günde 6 saatten daha az ve kalitesiz uykunun da kalp hastalıklarına zemin hazırladığını söyledi.
Acıbadem Kayseri Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Karabacak, kalp hastalıklarının tüm dünyada en sık ölüm sebebi olmaya devam ettiğini belirterek kalp hastalıkları deyince akla ilk olarak kalp krizi ve kalp krizinin en önemli belirtisi olan göğüs ağrısının geldiğini söyledi. Kalp krizine sebep olan bazı durumların yüksek tansiyon, şeker hastalığı, yüksek kolesterol, şişmanlık, hareketsiz yaşam, yetersiz ve kalitesiz gece uykusu olduğunu belirten Dr. Karabacak, “Sıkıştırıcı tarzda 10 dakikadan uzun süren, efor ile ortaya çıkan ve dinlenmekle geçen, sol omuza, boyuna ve çeneye yansıyan bir göğüs ağrısı, kalp damar tıkanıklığını düşündürür. Kalp krizi de kalp damarlarının tıkanması sonucu ortaya çıkan klinik durumu ifade eder. Bir takım testlerle kalp krizi teşhisi doğrulandıktan sonra hastaya anjiyografi yapılır. Bundan sonra da tedavi şekillendirilir” dedi.

“Düzenli ve yeterli gece uykusuyla kalp hastalıklarından korunabiliriz”
Dr. Karabacak, gece uykusunun yetersizliği ve kalitesizliğinin kalp hastalıklarına zemin hazırladığını söyleyerek, “Özellikle gece uykusuna değinmek istiyorum. Bu kardiyoloji alanında yeni bir konu. Günde 6 saatten daha az uyumak ve kalitesiz uyumak kalp hastalıklarına zemin hazırlıyor. Düzenli ve yeterli gece uykusuyla kalp hastalıklarından korunabiliriz. Tabi kalp hastalıklarına zemin hazırlayan başka faktörler de var. Bunlar da sigara içmek, hareketsiz yaşamak, hazır gıda ağırlıklı beslenmek diye sayılabilir” diye konuştu.

“Akdeniz tipi beslenmeyi öneriyoruz”
Kalp hastalıklarından korunmak için neler yapılabileceğine değinen Dr. Karabacak, “Düzenli fiziksel aktivite kalp hastalıklarını önlemede çok önemli bir role sahip. Günde en az yarım saat düzenli olarak fiziksel aktiviteler yapılmalı. Bunun dışında en az 67 saat gece uykusu, tuz kısıtlaması ve Akdeniz tipi beslenme de diyebiliriz. Akdeniz tipi beslenmeye değinmek istiyorum burada. Kalp sağlığını korumaya yönelik atılacak adımlarda beslenme de çok önemli bir rol oynuyor. Akdeniz tipi beslenme de sebze, meyve, balık ve mantar ağırlıklı bir beslenme modelidir. İçinde de şekerli, hamurlu ve yüksek kalorili gıdalar bulunmaz. Tuz oranı azaltılmış, kalorisi düşük beslenme modelidir. Kalp hastalıklarından korunmak için Akdeniz tipi beslenmeyi önemsiyoruz ve hastalarımıza da öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kalp hastalıklarında yaş ortalaması düştü”
Dr. Karabacak, zararlı alışkanlıkların kalp hastalıklarında yaş ortalamasını düşürdüğünü ve hastalıkların görülme sıklığında artış olduğunu söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Kalp damar hastalıklarının görülme sıklığı yaşla birlikte artar. Fakat son 10 yıl içerisinde daha genç popülasyonda da kalp hastalığı görülme sıklığı arttı. Bunun sebepleri arasında kalp hastalıklarına zemin hazırlayan zararlı davranışların daha sık görülmesi, hareketsiz yaşam tarzının benimsenmesi, beslenmenin hazır gıda ağırlıklı hale gelmesi önemli rol oynuyor. Daha genç yaş gruplarında kalp hastalıklarını daha fazla görmeye başlamamız bu genç hasta grubunu da kalp sağlığı açısından daha fazla taramayı gerektiriyor. Bu yüzden 20 yaşın üzerinde her bireyin yılda bir kez kalp sağlığı taramasından geçmesini öneriyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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