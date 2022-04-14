Oda Başkanlarından Başkan Büyükkılıç’a ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Oda Başkanlarından Başkan Büyükkılıç’a ziyaret

İHA

Oda Başkanlarından Başkan Büyükkılıç’a ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ile Oto Sanatkârlar Odası, Lokantacılar Odası, Bünyan Şoförler Odası, Bünyan Esnaf ve Sanatkârlar Odası başkanları, başkan vekilleri ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Başkan Büyükkılıç, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ile birlikte Oto Sanatkârlar Odası, Lokantacılar Odası, Bünyan Şoförler Odası, Bünyan Esnaf ve Sanatkârlar Odası başkanları, başkan vekilleri ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan kalabalık heyeti ağırladı.
Büyükşehir Başkanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleşen ziyarette, esnaf temsilcileri olan oda başkanları ve yönetim kurulu üyeleri Başkan Büyükkılıç’a kendilerini tanıttı. Ahi ahlakı ile ahlaklanmış esnafları bağrında barındıran bir kültürü taşıdıklarını belirten Büyükkılıç, ziyarette yaptığı konuşmada, “Esnafın derdi, bizim derdimizdir. Allah birliğinizi beraberliğinizi bozmasın. Biz de başkanlıktan öte ağabeyiniz, kardeşiniz olarak üzerimize ne düşüyorsa her zaman hazırız” dedi.
Kayseri Oto Sanatkârlar Odası Başkanı Şeyhi Odakır, “Melikgazi’de olduğunuz dönemden beri beraber çalışıyoruz. Sizlerden Allah razı olsun” diyerek, Bünyan oda başkanlarının taleplerini anlattı.
Oda başkanlarından oluşan 16 kişilik heyet tarafından günün anısına Başkan Büyükkılıç’a isminin yazısının dokunduğu minik Bünyan halısı hediye edilirken, ziyarette, Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy da hazır bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gazeteci Veli Altınkaya ölümünün 1. yılında anıldı
YEREL HABERLER Gazeteci Veli Altınkaya ölümünün 1. yılında anıldı
Esnaflar sandığa gidiyor
YEREL HABERLER Esnaflar sandığa gidiyor
Kayserispor-Rizespor maçına Özdamar atandı
YEREL HABERLER Kayserispor-Rizespor maçına Özdamar atandı
Kocasinan ağaç dikim sezonunu açtı
YEREL HABERLER Kocasinan ağaç dikim sezonunu açtı
Büyükşehir’den ‘geçmişe vefa geleceğe yatırım’
YEREL HABERLER Büyükşehir’den ‘geçmişe vefa geleceğe yatırım’
Melikgazi'den kırsal mahallelere tarım ve hayvancılık desteği
YEREL HABERLER Melikgazi'den kırsal mahallelere tarım ve hayvancılık ...
Başkan Büyükkılıç gençlerin davetini geri çevirmedi
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç gençlerin davetini geri çevirmedi
Başkan Büyükkılıç'a 'raylı sistem' brifingi
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç'a 'raylı sistem' brifingi
Talas’ın kütüphanelerine ara tatilde de yoğun ilgi
YEREL HABERLER Talas’ın kütüphanelerine ara tatilde de yoğun ilgi
“6 saatten az uyku kalp hastalıklarına zemin hazırlıyor” Acıbadem Kayseri Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Karabacak: “Zararlı beslenme kalp krizi yaşını düşürüyor”
YEREL HABERLER “6 saatten az uyku kalp hastalıklarına zemin ...
Kayseri'de kaza yapan otomobil alev aldı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Kayseri'de kaza yapan otomobil alev aldı: 4 yaralı
Kayseri Emniyetspor, Antalya’dan şampiyonla döndü
YEREL HABERLER Kayseri Emniyetspor, Antalya’dan şampiyonla döndü
25 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsızlık zanlısı polisten kaçamadı
YEREL HABERLER 25 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ...
Eski Spor Lisesi Bağımlılık Tedavi ve Rehabilitasyon merkezi olacak Vali Günaydın: “Tüm Kayseri bu projeye sahip çıkmalı”
YEREL HABERLER Eski Spor Lisesi Bağımlılık Tedavi ve Rehabilitasyon ...
OSB yönetiminden Başkan Özdoğan’a ziyaret
YEREL HABERLER OSB yönetiminden Başkan Özdoğan’a ziyaret
Avukat Seyit Halil Yüzgeç: “Kooperatiflerde kesin maliyet ücreti son buldu” “İnsanların emeklerine göz diken organizasyonlar yargının tokatını yedi”
YEREL HABERLER Avukat Seyit Halil Yüzgeç: “Kooperatiflerde kesin ...
Gustavo’nun yeni saç stili ilgi çekti
YEREL HABERLER Gustavo’nun yeni saç stili ilgi çekti
Mısır, Kayseri ile ticaret yapmak istiyor
YEREL HABERLER Mısır, Kayseri ile ticaret yapmak istiyor
Talas personeline milli manevi değerler programı
YEREL HABERLER Talas personeline milli manevi değerler programı
Büyükşehir KAYMEK'ten hayata dokunan seminerler
YEREL HABERLER Büyükşehir KAYMEK'ten hayata dokunan seminerler
Kayseri'de bağımlılıkla mücadele artıyor Kayseri Valisi Şehmus Günaydın: "Toplumun her kesimini bu konuda bilgilendireceğiz" "Bağımlılıkla mücadeleyi her yönüyle yapmamız gerekiyor"
YEREL HABERLER Kayseri'de bağımlılıkla mücadele artıyor Kayseri ...
Başkan Büyükkılıç sahuru mobilya işçileriyle yaptı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç sahuru mobilya işçileriyle yaptı
Başkan Palancıoğlu: “Toplum değerlerine önem veren çalışmaları destekliyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu: “Toplum değerlerine önem veren ...
Sindelhöyük Stadı’nda ilk maç heyecanı
YEREL HABERLER Sindelhöyük Stadı’nda ilk maç heyecanı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.