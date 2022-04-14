Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öngörüsü ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla geliştirilen milli ve yerli araç olan yeni nesil kriminal inceleme aracı KIRAÇ, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Suç ve suçlularla mücadelede yerli ve milli imkanlar kullanılarak mobil olay yeri inceleme şube müdürlüğü özelliği gösteren KIRAÇ teslim töreninde konuşan Vali Şehmus Günaydın, "Delillerin sağlıklı değerlendirilmesi açısından bu araç çok önemli" dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı Kayseri Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne; 'Delile olan güven devlete olan güvendir' anlayışından hareketle olay yerinde bulunan bulguları daha olay yerinde delile dönüştüren Kriminal İnceleme Aracı 'KIRAÇ', Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öngörüleri ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü envanterine katıldı. Türkiye'de ilk ve tek olma özelliği taşıyan KIRAÇ araçlar; uzman personelin her türlü arazi ve iklim şartlarında olay yeri inceleme birimlerine delil güvenliği ve olayların aydınlatılması konusunda önemli katkı yapacak olan tamamen yerli ve milli imkanlarla imal ve dizayn edildi. Araçlarda bulunan delil kurutma kabinleri; bulgular olay yerinde kurutularak mobil parmak izi geliştirme laboratuvarında inceleme imkanı sunuyor. Araç teslim törenine katılan Vali Şehmus Günaydın ve İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'e araç hakkında bilgiler; Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürü 2. Sınıf Emniyet Müdürü ve Adli Belge İnceleme Uzmanı Dr. Hakan Beyaz tarafından verildi. Aracı inceleyen Vali Günaydın basın mensuplarına yaptığı açıklamada bu araç ile olay yerin inceleme müdürlüğünün çok daha verimli bir ortama kavuştuğunu söyledi. Vali Şehmus Günaydın, "Meydana gelen olaylarda delillerin süratli bir şekilde değerlendirilmesi ve olay mahalinde ve çevresinde var olan delillerin de süratli bir şekilde tespiti için çok güzel bir imkan. Kayserimize üretilen araçların 13.'sü geldi. Bunun yanında diğer araçlarla olay yeri inceleme şube müdürlüğümüz çok daha güçlü ve verimli çalışacak bir ortama kavuştu. Bu noktada desteklerini esirgemeyen bakanımıza, emniyet genel müdürümüze teşekkür ediyoruz. Kayserimizde emniyetimizin görevlilerimizin her alanda çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürebilmesi için bütün imkanlarımızla emniyet teşkilatımızı destekliyoruz. Olayların aydınlatılmasında vatandaşlarımızın bize verdiği destekler için de teşekkür ediyoruz. Biliyoruz ki Kayserimizin huzur ve güven şehri olabilmesi için ekiplerimizin, çalışma arkadaşlarımızın yapmış olduğu çalışmalar yanında vatandaşlarımızın da vereceği desteğin çok büyük önemi var" şeklinde konuştu.

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