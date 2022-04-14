Bünyan Şehitleri video ile anıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde 1420 Nisan Şehitleri Anma Haftası, yayınlanan anlamlı video ile anıldı.

Bünyan Belediyesi'nce hazırlanan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan video büyük ilgi gördü. Görüntülerde Dağlıca Türküsü kullanılırken; ''Yurdumuzun temel taşı, birlik ve bütünlüğümüzün simgesi, vatanımızın yegane koruyucuları olan Kahraman şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun'' ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.