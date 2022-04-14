Develi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Ofisi faaliyetlerine başlayacak

Develi Belediyesinin vizyon projelerinden olan ve 21 bin metrekarelik alanı kapsayarak tamamlanmasıyla ilçenin çehresini değiştirecek olan 'Kentsel Dönüşüm Projesinin' daha seri devam etmesi için dizayn edilen bina, Kentsel Dönüşüm Ofisi olarak Ramazan Bayramı sonrası faaliyetlerine başlayacak.

Kentsel Dönüşüm Ofisindeki devam eden yapım çalışmalarını yardımcıları ile birlikte yerinde inceleyen Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; “1.etap 1. grup için kentsel tasarımda sona yaklaşmış bulunuyoruz. En nezih şekilde dizayn edilecek olan ofisimizde bir yandan ev ve dükkanları kentsel dönüşüme uğrayan hemşerilerimiz ekibimiz tarafından bilgilendirilirken bir yandan da mutabakat görüşmeleri yapılacak. Yaşanılabilir şehirler inşa etmenin yolunun kentsel dönüşümlerden geçtiği bilinciyle Develimizin kimliğine ve gelecek vizyonuna uygun olacak şekilde hizmet etmesi ve kentsel mimari çerçevesinde yeniden düzenlenmesini amaçlıyoruz. Bu amaca hizmet edecek ofisimizin şimdiden hayırlı olmasını diliyor, ekibimize başarılar diliyorum. Özellikle Develimizin vizyonunu ve çehresini değiştirecek projemizin saha tespitlerini tamamlanmasına ön ayak olan ve her projemizde olduğu gibi bu projemizde de bizlerden desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

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