Yerel radyolardan tarihi hamle

RATEM Yerel projesinde yer alan, ilinde çok dinlenen 175 radyo artık ölçülüyor, raporlanıyor, içerik üretiyor ve dünyanın her yerinden dinlenebiliyor.

Türkiye genelinde yayın yapan ulusal, bölgesel ve yerel 720 radyo ve televizyon üyesi bulunan, Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği RATEM, gerçekleştirdiği proje ve faaliyetlerle sadece üyelerinin değil hem ulusal hem de bölgesel ve yerel yayıncıların desteğini alarak tüm yayıncılık sektörünün sesi olmayı sürdürüyor. RATEM Yönetim Kurulu Başkanı M. Aydın Şerbetçioğlu, yerel radyoların en önemli sorununa çözüm getirdiklerini, bir reklam mecrası olarak yıllardır reklam harcamalarından hak edilen payı alamayan yerel radyolar için geliştirdikleri projeyi hayata geçirdiklerini açıklayarak, “Üzerinde uzun zamandır çalışılan, her türlü altyapısı hazırlanarak kurulan, yüzde yüz RATEM iştiraki olan RATEM Bilişim A.Ş., Radyosfer uygulamasından sonra RATEM Yerel uygulamasını da devreye aldı. Bu projeyle reklamverenlerin ve reklam ajanslarının da beklentilerini karşılayacak bir noktaya gelindi. Reklam, reklamveren ve reklam ajansları nezdinde tüm faaliyetler RATEM Yerel projesinde iş ortağımız olan AudioTime üzerinden yapılacaktır” dedi. RATEM Yerel ile dünyanın her yerine iletilebilen yayınlar sayesinde bugüne dek üye yerel radyoların ticari iletişimden (reklam, sponsorluk, ürün yerleştirme gibi) dünya standartlarında pay almasının sağlanacağını söyleyen Şerbetçioğlu, aynı zamanda radyo yayınlarının erişim, ölçümleme ve reklam raporlamasının akredite kuruluşlar tarafından yapılacağını da açıkladı. Şerbetçioğlu ayrıca, üye yerel radyoların radyo reklam harcamalarından aldıkları payın sembolik olduğunu, bu uygulamanın aynı zamanda toplam reklam harcamaları içinde genel olarak radyo reklam harcama payını da yükselteceğini vurgulayarak, “Bu yöntemlerle reklam dağıtımı da şeffaf ve güvenilir yöntemlerle planlanıyor. Markaların yerel radyolar için ödediği bütçenin sadece yüzde 15’i radyolara ulaşmaktaydı. Ölçülen ve raporlanan radyoları seçen markalar şimdi tüm süreci şeffaf takip edebiliyor“ diye konuştu.

Aydın Şerbetçioğlu açıklamalarının devamında, sektörün gelişimi ve yaşanan sorunların çözümü için üyelerinden aldıkları güç ve desteğin oluşturduğu enerji ile her mecrada büyük bir sabır ve kararlılıkla ilerlediklerini belirterek, hayata geçirdikleri RATEM Yerel projesinin de üyelere, markalara ve ülkemize yararlı olmasını dilediklerini söyledi.

